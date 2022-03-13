Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, это часть путинской кампании.
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"На самом деле это попытки Путина понемногу "выруливать" из этого конфликта. Чаще слышим в последние недели, что целые "спецоперации" выполнили. Каким-то образом нацисты с территории Украины исчезли. Что уничтожили на территории Украины 3,5 тысячи военных объектов, хотя на самом деле такого количества не было", – сказал Краев.
Не следует принимать всерьез
Краев отметил, что Россия понимает – она провалилась устрашающе и с грохотом. Однако из этого нужно как-то выходить. Эксперт объяснил, что это "снимание шляпы" перед Зеленским и украинскими властями.
Россияне с самого начала пытались сказать, что это не война против Украины, а вроде бы война против нацистов. Они до сих пор пытаются навязать такой образ,
– рассказал эксперт.
Эксперт сказал, что не стоит воспринимать всерьез возможность встречи Путина и Зеленского. К этому следует относиться очень осторожно.
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