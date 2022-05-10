Но в России еще не понимают, что их преступления только укрепляют веру людей в то, что мы все мы противостоим фашизму, а Украина находится не переднем фронте мировой борьбы свободы и демократии против ужасов тоталитаризма.

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Снова 1945-й

Наверное, где-то в глубине души всякие Соловьевы прекрасно осознают, что бой сегодня действительно идет с фашизмом. Только на стороне фашизма оказались они сами.

Все, что им сегодня остаётся – это бешеная злоба и отчаянная безнадежность, какую испытывали сотрудники аппарата Геббельса в начале 1945 года.

Пока еще нет того очевидного поражения путинского фашизма в войне, но в воздухе уже носится, что это неизбежно.

Они обречены

Путинская армия бандитов, насильников и мародеров – это насмешка. У них нет даже тех идей, которыми обладали армии диктатур прошого.

Вся их риторика и символика – это набор комплексов. Эта армия обречена на поражение в войне против сил добра.

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