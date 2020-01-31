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      Порочный круг: "Приватбанк", Верховный суд и загадка Суркисов

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      Григорий и Игорь Суркисы / 1927.kiev.ua

      Вопрос на миллион долларов. Суркисы связанные или не связанные лица.

      В Киеве в суде Суркисы пытаются доказать, что они не связанные лица с Коломойским и у них нет общего бизнеса. А в Лондоне Суркисы доказывают правосудию, что Порошенко отжимал их совместный с Коломойским бизнес.

      Внимание, вопрос. Где настоящие Суркисы? Или один Суркис пошел в Суд Лондона и у него что-то отжимали, а второй Суркис судится в Украине и говорит, что Коломойский ему чужой? Или у Суркисов коллективное раздвоение личности? И в Британии они одни, а в Киеве они другие?

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      В общем, парадокс. Почти такой, как в игре "Динамо" Киев. Когда суперклуб есть, а суперигры нет.

      И, конечно, смысл судов от Суркисов и в Киеве, и в Лондоне – помочь чужому или не чужому для них Игорю Валерьевичу избежать наказания за "Приватбанк". А желательно так и вообще вернуть ему "Приватбанк". Чтобы он мог продолжать вести такой успешный бизнес, стоивший украинским налогоплательщикам 5 млрд долларов.

      В Лондоне пытаются доказать, например, что национализация "Приватбанка" была хитрым планом и политическим решением, чтобы Порошенко потом у них что-то отжал. Почему тогда национализация "Приватбакна" так важна для МВФ. Почему ее поддерживают наши западные партнеры, сказать сложно. Может потому что Обама был в доле? И Меркель? Меркель пыталась отжать бизнес у Суркисов? А что, в это ведь легче поверить чем в то, что украинские олигархи украли деньги.

      Как раз недавно ЕС официально сказало, что они ждут, когда государство Украина накажет тех, кто виноват в выводе денег из "Привата". И, конечно, что они не ждут, чтобы государство Украина пошло на какие-то компромиссы с Коломойским. Раньше наверное тихо намекали на это, а теперь прямо сказали. И отложили предоставление макрофинансовой помощи до тех времен, пока Украина не определится. Не с Суркисами, а с тем, с кем государство. С Коломойским или со своими налогоплательщиками.

      В общем, опять в Европе Суркисов засуживают. Не любят в ЕС Суркисов. Как, обычно, у них с "Динамо" происходит. В последнее время "Динамо", правда, засудить тяжело, потому что для того, чтобы тебя засудили судьям надо помогать противнику тебя обыграть, а как то противники и сами справляются.

      Пока суд в Украине перенесли. Видимо, даже украинским судьям тоже интересно, где Суркисы настоящие, а где грубая подделка. Перенесли на неопределенное время. А пока может надо позвонить Баканову? Ну чтобы он разобрался. Он же был на дне рождения Суркиса, должен знать. И письма потом в "Приватбанк" писал, чтобы они не трогали Коломойского. Он точно должен знать, где Суркисы настоящие, а где пиратская копия.

      И пока у парламента есть время принять "антиколомойский" закон, чтобы все эти вопросы, настоящие Суркисы или нет, были не важны. Или волновали только судей в Лондоне. Но они точно разберутся. В них сомнений нет.

      И да, вопрос с шубами для судей не раскрыт. Пока.

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Статьи Григорий Суркис Ігор Суркіс Верховный суд Украины Приватбанк Игорь Коломойский Лондон
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