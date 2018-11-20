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      Porsche запускает в серийное производство электрический универсал

      Авто24 8 Читати новину українською

      Компания Porsche объявила о начале серийного производства модели, прообразом которой был концепт Mission E Cross Turismo. На заводе в Цуффенхаузене уже совсем скоро начнется выпуск внедорожной версии электрической модели Taycan.

      Для этого в Porsche объявили о наборе 300 работников на новое производство, помимо тех 1200, которые уже готовы выпускать Taycan.

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      Модель, которую создадут на основе Mission E Cross Turismo, будет иметь пару электродвигателей мощностью 600 сил, а полноприводная техника позволит ускоряться до сотни километров за 3,5 секунды, а за 12 секунд достигать скорости 200 километров в час. Запас хода составит примерно полтысячи километров. Батарея автомобиля всего за 15 минут способна зарядиться на 80 процентов.

      Mission E Cross Turismo

      Интерьер новой модели создают на основе Mission E Cross Turismo

      Джереми Кларксон, бывший ведущий Top Gear, а теперь шоумен программы The Grand Tour, регулярно называет собственный лучший "Автомобиль года". На этот раз награда досталась Lamborghini Huracan Performante.

      Lamborghini Huracan Performante
      Lamborghini Huracan Performante

      Суперкар, в котором сразу за спинами пассажиров расположен двигатель V10 на 5,2 литра, выдает 640 сил и способен ускорять тела пассажиров до сотни всего за 2,9 секунды и развивать скорость до 325 километров в час. Именно это авто было признано самым быстрым автомобилем на Нюрбургринге, пока оттуда его не подвинул Porsche 911 GT2 RS, а позже Lamborghini Aventador SVJ.

      Lamborghini Aventador SVJ
      Lamborghini Aventador SVJ

      Американская компания Cook Motor Racing Team решила проверить, как чувствует себя мотор от "Формулы-1" в болиде для рекордов скорости, которые обычно устанавливаются на высохшем озере Бонневиль. Поэтому инженеры решили достичь отметки в 512 километров в час. Это значительно быстрее, чем гоняют сегодняшние "Формулы".

      Для сравнения – самая высокая скорость в Монце составляет 360 километров в час, и даже в бешеные двухтысячные годы, когда болиды были мощнее, темп не превышал 372 километров в час.

      Теги: Авто Porsche Авто24
      Источник: 24 канал
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