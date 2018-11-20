Porsche запускает в серийное производство электрический универсал

Компания Porsche объявила о начале серийного производства модели, прообразом которой был концепт Mission E Cross Turismo. На заводе в Цуффенхаузене уже совсем скоро начнется выпуск внедорожной версии электрической модели Taycan.

Для этого в Porsche объявили о наборе 300 работников на новое производство, помимо тех 1200, которые уже готовы выпускать Taycan.

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Модель, которую создадут на основе Mission E Cross Turismo, будет иметь пару электродвигателей мощностью 600 сил, а полноприводная техника позволит ускоряться до сотни километров за 3,5 секунды, а за 12 секунд достигать скорости 200 километров в час. Запас хода составит примерно полтысячи километров. Батарея автомобиля всего за 15 минут способна зарядиться на 80 процентов.

Интерьер новой модели создают на основе Mission E Cross Turismo

Джереми Кларксон, бывший ведущий Top Gear, а теперь шоумен программы The Grand Tour, регулярно называет собственный лучший "Автомобиль года". На этот раз награда досталась Lamborghini Huracan Performante.



Lamborghini Huracan Performante

Суперкар, в котором сразу за спинами пассажиров расположен двигатель V10 на 5,2 литра, выдает 640 сил и способен ускорять тела пассажиров до сотни всего за 2,9 секунды и развивать скорость до 325 километров в час. Именно это авто было признано самым быстрым автомобилем на Нюрбургринге, пока оттуда его не подвинул Porsche 911 GT2 RS, а позже Lamborghini Aventador SVJ.



Lamborghini Aventador SVJ

Американская компания Cook Motor Racing Team решила проверить, как чувствует себя мотор от "Формулы-1" в болиде для рекордов скорости, которые обычно устанавливаются на высохшем озере Бонневиль. Поэтому инженеры решили достичь отметки в 512 километров в час. Это значительно быстрее, чем гоняют сегодняшние "Формулы".

Для сравнения – самая высокая скорость в Монце составляет 360 километров в час, и даже в бешеные двухтысячные годы, когда болиды были мощнее, темп не превышал 372 километров в час.