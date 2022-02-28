В России впервые сказали, что есть жертвы в войне. Однако, там потери называют минимальными. По последним подсчетам Минобороны Украины, количество убитых захватчиков составляет около 5 300 человек.

Заметьте Пятый день войны России против Украины: погибли более 5 тысяч захватчиков

По словам нардепа от "Слуги народа" Евгении Кравчук, за первые сутки работы более 2 тысяч российских женщин обратились на портал "Ищи своих", поскольку у их сыновей и мужей просто забрали телефоны и с ними нет связи.

Работает горячая линия, уже на нее дозвонились более 2 тысяч матерей и жен, которые ищут своих сыновей и мужей,

– заявила Кравчук.

Нардеп подчеркнула, что родственники жалуются, потому что с солдатами, которых отправили воевать в Украину, они не имеют связи с 24 февраля.

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