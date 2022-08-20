Официальную позицию Португалии озвучило министерство иностранных дел.

Важно Польша работает над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз

Почему Португалия выступает против запрета

В министерстве иностранных дел Португалии подчеркнули, что целью санкций против Москвы не должно быть наказание российского народа.

Португалия считает, что основная цель режима санкций состоит в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ,

– говорится в заявлении.

Там добавили, что Португалия примет участие в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС.

Кроме Португалии, против запрета выдачи туристических виз всем россиянам уже выступили:

Германия,

Греция,

Кипр.

Какие страны поддержали запрет

Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами – с несколькими исключениями, а ранее страна перестала выдавать гражданам туристические визы. Визы россиянам также не выдают:

Латвия,

Литва,

Польша,

Чехия

Обратите внимание! Приехавших до 18 августа выгонять из страны не будут, но при выезде из Шенгенской зоны их визы аннулируются. Исключения делают для тех, кто к началу действия санкций поехал транзитом через Эстонию в третью страну, например, Британию, и хочет по тому же пути вернуться домой.

Зеленский рассказал, что заставит путина остановить войну

россияне довольно странно относятся к введению против них санкций. Они обвиняют в ограничениях и неудобствах не свою власть, а другие страны. И хотя санкции западных партнеров Украины предусматривают ограничения в разных отраслях, важнейшим остается закрытие границ.

Об этом ранее рассказал президент Владимир Зеленский. По его мнению, важнейшие санкции – это закрыть границы, потому что оккупанты забирают чужую территорию. Президент пояснил, что большинство россиян пытаются откреститься от своей вины за войну. Они говорят, мол, "рядовые граждане не виноваты".

Но если закрыть границы для россиян, то они будут вынуждены оказывать давление на свое политическое руководство. Проще говоря, самое массовое сопротивление и недовольство россиян может остановить путина.

Страны Европы все активнее рассматривают запрет на выдачу виз россиянам: смотрите видео