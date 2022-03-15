Рашисты применили реактивные системы "Ураган". Об этом рассказал поселковый председатель Виктор Коваленко.

К теме В Украине военное положение продлили до 25 апреля

"Обстрел начался в 13:30. Стреляли из реактивных систем "Ураган". К сожалению, у нас пятеро погибших — бабушка за 70, 34-летняя женщина, 19-летний юноша и 2 мужчины до 40 лет", – рассказал Коваленко.

Тушили пожар

По словам поселкового главы, снаряд попал в дом. Все погибшие жили по соседству. Они вышли тушить пожар, и именно там произошел взрыв.

Трое находившихся рядом мужчин получили ранения. Двое из них были госпитализированы.