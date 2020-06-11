По стране с грохотом и свистом понеслась агитационная кампания по выборам царя. Из каждого утюга нам рассказывают, как важно хоть в парке, хоть в городском туалете, но отдать голос за поправки к Конституции, которые навечно закрепят скрепы и ценности.

Такие, например, как обязанность власти платить пенсию. А еще через Основной закон россиянам в очередной раз объяснят про "уважение к старшим" и "уважение человека труда". Также Конституция теперь обяжет защищать историческую правду и семейные ценности. Ну, по крайней мере, как ее понимает начальство. Кроме того, она наконец-то провозгласит приоритет российского права над международным (хватит нам по страсбургским приговорам компенсации платить). Еще про защиту животных есть.

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Россиия голосует

Поправок столько, что никакого бюллетеня не хватит, чтобы их разместить. Особо вчитываться – ни к чему. Ясное дело, они за все хорошее против всего плохого. Тем более, как объяснила нам старшая тетка по выборам – строгая такая, у ней не забалуешь, – поправки эти уже давным-давно приняты, закон подписан. Четыре сбоку – ваших нет. Просто главный начальник всем решил приятное сделать и уважение оказать, мол, и вы, холопы, тоже причастны.

Участвовать в этом празднике жизни в одиночку никак нельзя. Надо разделить радость с друзьями. Поэтому руководители разных московских предприятий стали настойчиво рекомендовать сотрудникам не только самим зарегистрироваться на сайте для электронного голосования, но и – внимание! – предоставить данные трех друзей-москвичей, которые тоже готовы голосовать онлайн. Тем, кто приведет трех друзей, бюллетень продадут со скидкой. Шучу, конечно. Но, согласитесь, на МММ очень похоже. Чистая пирамида: и неси бюллетени эти, когда хочешь, и голосуй, где хочешь. А теперь и приятелей еще сагитируй.

Ученые люди говорили когда-то, что содержание всегда определяет форму. В том числе и форму жульничества. И ведь никто не смущается. "Когда старший по дому обходит квартиры и зовет жильцов принять участие в собрании собственников жилья по вопросу о капитальном ремонте, причем лучше всей семьей, чтобы набрать кворум, – это можно расценивать как принуждение к голосованию?" – разъяснил голосовальные новации журналистам "Коммерсанта" некий работник мэрии. Кворум нужен, и этим все сказано.

Пощады не будет

Враги, понятное дело, скрежещут зубами в зависти и бессильной злобе от того, что у России такая Конституция хорошая будет и что россияне все как один за нее проголосуют.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев своевременно предупреждает: "Планируются шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности, и снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны. Главные задачи – внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием".

Дураку понятно, что те, кто, счастья своего не понимает и сдуру проголосует "против", льют воду на мельницу тех, кто, значить, размывает, раскалывает и манипулирует. Пятая колонна, одним словом. Предупреждение ясное: кто не так проголосует, пусть пощады не ждет.

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Во всей этой стройной системе можно заметить лишь один странный изъян. Власть почему-то старательно обходит в своей пропаганде то, ради чего вся эта лабуда с обновлением Конституции и затевалась. Почему-то совершенно не желают привлекать внимание к поправке об обнулении сроков пребывания Владимира Путина в президентской должности. Стесняются до такой степени, что даже "забыли" поставить соответствующую поправку на официальном сайте.

Дорога в рай

Между тем, раньше-то совсем не стеснялись. Главный начальник страны исправно служил паровозом, чтоб протащить любую дурно пахнущую гадость. Хоть законопроект про увеличение пенсионного возраста, хоть охранника на губернаторский пост. Ты чего сомневаешься, сам Путин одобряет! Вот и сейчас госпропаганда должна была бы активизироваться. Объяснять гражданам, что, голосуя за обнуление, они открывают любимому руководителю дорогу в великие вожди (товарищи из КНДР объяснят нюансы терминологии). Это же такое счастье, что главный хранитель скреп сможет руководить всеми россиянами, по крайней мере, до 2036 года (а потом снова что-нибудь поменяем). Это же гарантированный суверенитет и неизбывная стабильность!

Ну, при неблагополучном развитии ситуации (если с "Авангардами" и "Посейдонами" перебор случится) русским и в этом случае Путиным обещана прямая дорога в рай. Почему же пропагандисты стесняются говорить, что, голосуя за поправки, дорогие россияне обеспечивают нынешнему гаранту Конституции возможность гарантировать и дальше, до бесконечности? Молчат! Жириновский, который в 2014-м на заседании по "присоединению" Крыма смело в лицо требовал назначить Владимира Владимировича Верховным правителем, молчит. Нет бы всем рассказывать о собственном провидческом даре.

Получается, что главное российское достижение, главный источник побед пытаются теперь подсунуть тайком, чуть ли не контрабандой. Или в Кремле заметили, что главный начальник (хотя, если верить социологам в погонах, его рейтинг крепок как никогда) уже не столь любим народом? И, страшно сказать, даже раздражает подведомственный электорат на 21-м году нахождения у власти…