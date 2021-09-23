Их учебное заведение расположено в Амур-Нижнеднепровском районе, однако они туда так и не дошли. Об объявлении в розыск правоохранители сообщили утром следующего дня.
Недавно Пропавшую на Львовщине 14-летнюю школьницу нашли на заправке в Киеве
Приметы 15-летней Камилы Клочко
На вид школьнице примерно 14 – 15 лет. Ее рост – примерно 160 сантиметров. Ее тело среднего телосложения, а волосы длинные – ниже плеч. Глаза девушки карего цвета.
На момент исчезновения была одета в:
- черную куртку;
- серые джинсы,
- черные кеды.
Исчезнувшая Камила Клочко / Фото Нацполиции
Приметы 14-летней Елизаветы Унченко
На вид пропавшей школьнице 14 – 15 лет. Ее рост – примерно 165 сантиметров. Она имеет худощавое телосложение и длинные белые волосы.
На момент исчезновения была одета в:
- черную куртку,
- синие джинсы,
- черную обувь.
Исчезнувшая Елизавета Унченко / Фото Нацполиции