Их учебное заведение расположено в Амур-Нижнеднепровском районе, однако они туда так и не дошли. Об объявлении в розыск правоохранители сообщили утром следующего дня.

Недавно Пропавшую на Львовщине 14-летнюю школьницу нашли на заправке в Киеве

Приметы 15-летней Камилы Клочко

На вид школьнице примерно 14 – 15 лет. Ее рост – примерно 160 сантиметров. Ее тело среднего телосложения, а волосы длинные – ниже плеч. Глаза девушки карего цвета.

На момент исчезновения была одета в:

черную куртку;

серые джинсы,

черные кеды.



Исчезнувшая Камила Клочко / Фото Нацполиции

Приметы 14-летней Елизаветы Унченко

На вид пропавшей школьнице 14 – 15 лет. Ее рост – примерно 165 сантиметров. Она имеет худощавое телосложение и длинные белые волосы.

На момент исчезновения была одета в:

черную куртку,

синие джинсы,

черную обувь.

Исчезнувшая Елизавета Унченко / Фото Нацполиции

Обратите внимание! Всех кто владеет какой-либо информацией о месте пребывания девушек, просят сообщить в полицию по номерам телефонов: 102, (096) 024 63 20 или (063) 074 22 13.