Их учебное заведение расположено в Амур-Нижнеднепровском районе, однако они туда так и не дошли. Об объявлении в розыск правоохранители сообщили утром следующего дня.

Недавно Пропавшую на Львовщине 14-летнюю школьницу нашли на заправке в Киеве

Приметы 15-летней Камилы Клочко

На вид школьнице примерно 14 – 15 лет. Ее рост – примерно 160 сантиметров. Ее тело среднего телосложения, а волосы длинные – ниже плеч. Глаза девушки карего цвета.

На момент исчезновения была одета в:

  • черную куртку;
  • серые джинсы,
  • черные кеды.

Зникли школярки в Дніпрі
Исчезнувшая Камила Клочко / Фото Нацполиции

Приметы 14-летней Елизаветы Унченко

На вид пропавшей школьнице 14 – 15 лет. Ее рост – примерно 165 сантиметров. Она имеет худощавое телосложение и длинные белые волосы.

На момент исчезновения была одета в:

  • черную куртку,
  • синие джинсы,
  • черную обувь.

Зникли школярки в ДніпріИсчезнувшая Елизавета Унченко / Фото Нацполиции