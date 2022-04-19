Наступление началось, – Гайдай

О ситуации на Донбассе на брифинге рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 канал. Он заявил, что в Луганской области чувствуют волну российского наступления, которую предсказывали в последние недели.

К теме Битва за Донбасс может стать крупнейшим танковым боем со времен Второй мировой, – Sky News

Гайдай сообщил, что по сравнению с предыдущими неделями Россия больше применяет авиацию и обстреливает города Луганской области.

Мы сейчас ощущаем ту долгожданную волну российского нападения. Они уже пошли со всех сторон. Пошли более массированные обстрелы. Уже в разы больше авиация отрабатывает по нашим городам, по всей линии обороны. Поэтому констатируем факт, что наступление началось,

– сказал он.

В Попасной и Рубежном позиционные бои

Гайдай отметил, что в Попасной и Рубежном постоянно продолжаются позиционные бои. По его словам, враг ничего не может сделать и теряет людей и технику.

Глава Луганской ОВА отметил, что украинские военные сбивают российские беспилотники и самолеты, а также уничтожают вражескую технику.

"Держатся. Держат оборону", – резюмировал он.

Кстати – От первых недель битвы за Восток будет зависеть будущее Мариуполя, – Андрющенко: смотрите видео