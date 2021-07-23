Тарас Креминь подчеркнул, что также должны говорить и тренеры, представители Национального олимпийского комитета и официальных делегаций. Ведь Олимпиады, несмотря на в основном классический формат, являются еще и политическим инструментом.
Обратите внимание Церемония открытия Олимпиады-2020: фото с выхода Украины
По его словам, спортсмены давно стали примером для многих украинцев, а их достижения вызывают чувство гордости за собственную страну. Поэтому Олимпиада-2020 способствует тому, чтобы на главных аренах планеты украинского стало больше.
Он рассказал, что накануне поездки украинских олимпийцев в Токио общался с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом. Чиновники обсудили важность соблюдения языковой дипломатии в спорте.
Украинские спортсмены – посланники Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка,
– отметил языковой омбудсмен.
Тарас Креминь отметил, что и сами спортсмены обратили внимание на этот вопрос. Например, теннисистка Элина Свитолина берет уроки украинского языка. Украинская дзюдоистка Дарья Билодид получила диплом бакалавра по специальности "журналистика" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
"Украина принимает участие в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня – это укрепление нашей государственности в мире", – подчеркнул он.
Олимпиада-2020 в Токио: главное
- В Токио 23 июля прошла официальная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Международное спортивное событие продлится до 8 августа.
- Украинская сборная на Олимпиаде-2020 представлена 158 спортсменами в 25 видах спорта.
- Впервые за всю историю участия в соревнованиях наша страна будет иметь наименьшее количество представителей.
- Всего в Олимпийских играх за медали будут соревноваться около 11 тысяч атлетов.