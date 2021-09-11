Свое видеообращение американский президент опубликовал в твиттере. Байден подчеркнул, семья его близких друзей потеряла 20 лет назад в Нью-Йорке самого младшего сына.
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Мы видели редкое явление национального единства, – Байден
В дни, последовавшие после 11 сентября 2001 года, мы видели героизм везде, в местах ожидаемых и неожиданных. Мы также видели что-то очень редкое: истинное чувство национального единства,
– заметил Байден.
По мнению главы Белого дома, единство США – это и есть величайшая сила американцев. Байден подчеркнул, что всех, кто стремится нанести вред Соединенным Штатам, заставят за это заплатить.
Президент также добавил, что теракт спровоцировал и появление темных сторон человеческой природы страха и гнева.
Смотрите обращение президента США:
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