Свое видеообращение американский президент опубликовал в твиттере. Байден подчеркнул, семья его близких друзей потеряла 20 лет назад в Нью-Йорке самого младшего сына.

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Мы видели редкое явление национального единства, – Байден

В дни, последовавшие после 11 сентября 2001 года, мы видели героизм везде, в местах ожидаемых и неожиданных. Мы также видели что-то очень редкое: истинное чувство национального единства,

– заметил Байден.

По мнению главы Белого дома, единство США – это и есть величайшая сила американцев. Байден подчеркнул, что всех, кто стремится нанести вред Соединенным Штатам, заставят за это заплатить.

Президент также добавил, что теракт спровоцировал и появление темных сторон человеческой природы страха и гнева.

Смотрите обращение президента США:

Обратите внимание! 11 сентября президент США и первая леди почтят память около 3 тысяч человек, жизнь которых оборвалась 11 сентября 2001 года. Джо и Джилл Байдены посетят Нью-Йорк, Пенсильванию и Пентагон. Это места, где разбились захваченные террористами самолеты.

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