Украинцы возвращаются из-за границы

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко на брифинге, передает 24 канал.

Читайте также Снова очереди в Польшу: пограничники сообщили о ситуации на пунктах пропуска

С 24 февраля всего на въезд в Украину проследовало более 870 тысяч граждан Украины,

– отметил спикер.

По его словам, в первые дни войны России против Украины количество возвращавшихся в Украину было незначительным – около 10 тысяч человек в сутки, преимущественно это были мужчины. Сейчас в Украину ежесуточно возвращается 25 – 30 тысяч украинцев, и среди них много женщин, детей и пожилых людей.

Демченко добавил, что с 24 февраля в целом государственную границу на участках со странами ЕС и Молдовой пересекли 4 миллиона 300 тысяч граждан в обоих направлениях, количество выехавших граждан Украины достигает 3 миллионов. Из Украины выехало около 350 тысяч иностранцев.

Ранее в ЮНИСЕФ отметили, что почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома за шесть недель войны России против Украины.