Два вектора для противостояния

Теперь мы выходим на точку 15 мая 2025 года – день гипотетических переговоров, что-то для нас невиданное. А раз ситуация новая, то и действовать придется соответственно. То есть определить новые правила, по которым будет происходить противостояние с Россией. Об этом заявил Иван Киричевский, информирует 24 Канал.

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Россияне свой фрейминг провели. Они определили, что Украина и Россия дальше будут существовать и конфликтовать по образцу индо-пакистанских конфликтов. Это произошло значительно раньше, чем Индия и Пакистан перешли к новой эскалации конфликта, которую мы видели на днях.

Но в нашем случае "играть от обороны" – это выгодная позиция. Она может дать нам свободу выбрать один из двух векторов для противостояния:

1. Западный – продолжение действующей линии, но с двумя важными поправками:

принятие проблемы ограниченности ресурсов и Украины, и Запада;

отказ от ошибочной концепции, что Россию можно окончательно истощить малыми ресурсами.

Даже в "золотые времена" Запада во время Холодной войны никому не приходила в голову идея, что зло можно просто истощить. При том, что как раз тогда Запад имел значительно большие военные возможности для противостояния в прямом и прокси-форматах.

2. Индо-пакистанский – только акцент на технологических новациях, которые отрицают предыдущие наработки. А также постоянный поиск "стратегической стабильности", где даже ядерное оружие не становится главным элементом.

Например, в Индии против Пакистана есть не только "красная кнопка", но и довольно неожиданная дружба с террористическим "Талибаном" в Афганистане. По которому пакистанцы в конце 2024 года провели серию "контртеррористических" ударов с использованием F-16.

Тот же Пакистан имел около 2000 единиц малокалиберной зенитной артиллерии, поэтому удары индийских дронов не произвели на него ощутимого психологического эффекта. Пакистанские летчики и зенитчики, по сути, "обнулили" эффективность российских и французских самолетов и ракет классов "воздух – воздух" и "воздух – поверхность".

Над этим всем вообще "висит" Китай, который удачными поставками для Пакистана новейших самолетов JF-17 и новейших ракет PL-15 на дальность 145 километров дал преимущество над западной авиацией.

Теперь "и от тайги до британских морей – китайская авиация всех сильней!" – перепев буквально выражает главный технологический результат недавнего витка индо-пакистанского конфликта.

Канву с примерами можно разворачивать и дальше, но здесь главным является совсем другое – Украине придется менять формат своих действий и выбирать какой-то конкретный вектор. Потому что до этого в мир мы давали противоречия – сочетание западного и индо-пакистанского векторов в формате "впихнуть несочетаемое".

Ну, а раз мы уже вышли на точку с переговорами, то второстепенным становится то, что будет до и после этого дня. Базовое – мир для нас в плане ведения войны изменился.