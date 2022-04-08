Прежде всего, Европейский Совет требует от России немедленно прекратить свою военную агрессию на территории Украины.
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Евросоюз в очередной раз обратился к России
Европейский Совет также настаивает на том, чтобы Россия немедленно и безоговорочно вывела свои силы и военную технику со всей территории Украины.
В ЕС призвали государство-агрессора также уважали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах.
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