Еще в небе подраздел Воздушных сил ВСУ сбил вражескую крылатую ракету морского базирования.
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Однако, по словам главы Одесского ОВА Максима Марченко, две другие упали.
К счастью, пострадавших нет в результате удара,
– сказал глава ОВА.
Кроме того, в Одессе 18 марта украинской системе ПВО удалось уничтожить еще и вражеские российские дроны. Известно, что они проводили разведку.
Как в Одессе готовы защищать город: смотрите видео