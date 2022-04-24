Полицейские использовали слезоточивый газ в Париже

Голосование во Франции закончилось в 19:00 по местному времени, хотя бельгийские СМИ еще раньше сообщили об уверенной победе Макрона на выборах. Впоследствии переизбрание Макрона подтвердили и французские СМИ, ссылаясь на данные экзитпола.

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Вечером на улицы в Париже вышли участники движения "Желтые жилеты", которые за последние недели призывали не голосовать за действующего президента Франции.

Сообщается, что полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих. В Париже правоохранители пытались разогнать в основном молодых людей, собравшихся в центральном районе Шатле для протеста.

В других французских городах вспыхнули жесткие демонстрации. Протестующие вышли на улицы в Лиони и Ренне. В Ренни возникли стычки с правоохранителями.

Видео протестов в Ренне

Во время протестов пострадал один из авто, на котором разбили стекло. Также протестующие разбили костер в Ренне.

Видео протестов в Ренне

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