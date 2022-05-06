Украинцы сами привели сюда "русский мир"

Какая разница, как называется улица?"

"Лучше мы дороги делали, а не таблички меняли!"

"Эта же наша историяяяя!"

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Мы 8 (на самом деле 30) лет панькались с русским языком, названиями улиц, памятниками, культурой, инфопространством.

Думали о какой-то толерантности, не понимали важности языка, были безразличны к символам и культуре. И привели сюда "русский мир".

Россиянам есть разница

Россиянам есть разница, на каком языке говорят и как называются оккупированные города. Им не сложно заменить одну букву, чтобы наш украинский Мариуполь стал их захваченным "мариуполем".

Город уничтожен, его не существует, десятки тысяч убитых и замученных, выжженная земля, но с табличкой "мариуполь".

После победы мы должны выжечь все российское, что засоряет наше свободное украинское пространство.

Никакой улицы имени россиянина. Никакой российской таблички. Ни одного памятника россиянину. Никакого уважения, никакой терпимости, никакого прощения.