Сегодня стало известно, что российские орки похитили заместителя городского головы Энергодара. Речь идет об Иване Самойдюке.

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Энергодарцы показывают сопротивление

В то же время действующий мэр города Дмитрий Орлов призвал энергодарцев в 14:00 собраться возле здания городского совета.

Люди пришли, чтобы выразить несогласие с похищением украинцев и тем, что их содержат в неволе.

Собрались сотни горожан, с собой у них украинские флаги, они скандируют "Свободу Самойдюку!"

Митинг в Энергодаре с украинскими флагами: смотрите видео