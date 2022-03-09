Оккупанты обстреливали Николаев запрещенными кассетными снарядами. Об этом сообщил мэр Николаева Сенкевич в эфире телеканала "Рада" 9 марта.

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После этого последнего обстрела (говорится о 7 марта – 24 канале) было разрушено 64 дома. Все это жилые дома, многоэтажки и частный сектор,

– рассказывает Александр Сенкевич.

Сейчас в городе тихо, но николаевцы полностью готовы к "встрече" с врагом.

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