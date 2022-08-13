Об этом 24 каналу рассказал политолог-американист и аналитик "Интерньюз-Украина" Владимир Фарапонов. Он также отметил, что действия россии могут только поставить окончательную точку в вопросе переговоров с Украиной.

Читайте также Заводы США уже работают в три смены, – Жданов рассказал, чего ждать от ленд-лиза

"Если говорить о возможных санкциях, то это может быть признание россии, как спонсора терроризма. Такой статус имеет очень мощный набор инструментов, включая многочисленные санкции", – объясняет политолог.

По словам Фарапонова, это может быть полный запрет на закупку товаров двойного назначения, также возможны санкции для государств, помогающих россии обходить ограничительные меры.

Если россию признают страной, которая спонсирует терроризм, она может остаться без статуса "суверенного иммунитета",

– объясняет Владислав Фарапонов.

Это влечет утрату возможности судиться с американскими судами и потенциально выигрывать все эти дела и получать финансовые возмещения.

Подробнее об ограничениях из-за статуса государства, спонсирующего терроризм: смотрите видео

россия спонсирует терроризм – подробнее

Очень важно, чтобы США признали россию государством-спонсором терроризма. Это поможет украинцам судиться за ущерб, нанесенный оккупантами.

Если такое решение реально когда-нибудь примут в США, то граждане смогут подавать и представительские иски – когда судится сразу группа людей. Такие возможные компенсации могут стать серьезной проблемой для россии. Ведь пострадали от агрессии миллионы украинцев.