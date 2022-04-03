Жуткие фото из освобожденной Бучи облетели уже весь мир. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что теперь у ООН есть только 2 пути.

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Варианты действий ООН

Немедленно исключить Россию из Совета по правам человека. Такое же требование следует направить и в Международный суд в Гааге.

Самораспуститься как организация, окончательно потерявшая моральную основу для своей деятельности.

В 1939 году СССР исключили из Лиги Наций за нападение на Финляндию. Пришло время повторить историю,

– сказал Климкин.

Политик отметил, что в случае, если это не удастся организацию нужно распускать. Ведь ООН должна ответить за поддержку преступников.

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