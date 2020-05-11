Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

После ста дней паузы: в Шанхае открылся Диснейленд – жизнерадостные фото и видео

- Читати новину українською
Діснейленд у Шанхаї знову відкритий
Діснейленд у Шанхаї знову відкритий / Visual China

Китай постепенно выходит из строгого карантина: продолжают открываться развлекательные центры и парки. Так, после 107 дней закрытия, Диснейленд в Шанхае снова открыл свои двери для туристов.

Парк відчинили уперше з 25 січня, тобто 107 днів, він був закритим. Його роботу, як і багатьох інших об'єктів, припинили через спалах коронавірусу у Шанхаї, повідомляє Associated Press.

Тим часом Локальний спалах COVID-19 у провінції Китаю: понад 100 людей хворі

Робота Діснейленду у Шанхаї вже не нагадує ту, якою вона була до коронавірусу. Тепер потрапити на територію парку можна лише за попереднім бронюванням у масці і після температурного скринінгу. Однак, люди тішаться і з того, сподіваючись на відродження туристичної індустрії.

Ми сподіваємося, що сьогоднішнє відкриття стане маяком світла в усьому світі, що дає надію і натхнення всім,
– заявив президент Діснейленду у Шанхаї Джо Шотт.

Дивіться відео з відкриття Діснейленду у Шанхаї

Туристи, які вже встигли потрапити до відкритого парку розваг, діляться своїми світлинами у соцмережах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magic is back! That's when my life begins ??? #ShanghaiDisneyland #上海迪士尼乐园 #上海ディズニーランド #SHDR #EnchantedStorybookcastle #奇幻童话城堡 #disneyinterns #disneyprofessionalinternship #disneyprograms #dcp #disneycastmember #secrethoney #シークレットハニー #シーハニ #Disneybound #Disneycode #ディズニーコーデ #ディズニーバウンド #Disneyprincess #ディズニープリンセス #Rapunzel #tangled #ラプンツェル #disneycastle #disneyspringtime #Disneyphoto #Disneylove #ディズニー好き #ディズニー好きな人と繋がりたい #ᴄᴀᴘᴛᴜʀᴇᴍᴀɢɪᴄ

Допис, поширений 芋头（Aurora） (@yuxinyan827)

Відтепер відвідувачам призначають час для входу, кількість гостей буде обмежена однією третиною від звичного для парку навантаження. Пересуватися усередині парку можна на спеціальних автомобілях, однак відтепер у них можуть їздити лише члени однієї родини.

Яка ситуація в Китаї із коронавірусом?

Значно краща, ніж раніше, проте тривожні дзвоники все ж є. Останні тижні Китай значно послабив карантин, однак де-не-де фіксують випадки. Наприклад, 11 травня в Ухані зафіксували аж 5 нових випадків – вперше від початку квітня.  За вихідні в провінції Цзілінь, недалеко від кордону з Росією і Північною Кореєю, зареєстровано 11 нових випадків.

Загалом, станом на 11 травня Китай на 11 місці у світі за кількістю підтверджених випадків – понад 84 тисячі, 4 637 осіб померли, а більшість – 79 167 – одужали.

Автор: Вероника Климская
Теги: Коронавирус COVID-19 Китай Путешествия Disney Туристический бизнес
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
сегодня , 12:00 Стресс уничтожает знания: как обмануть мозг и вспомнить выученное
Наталія Кадя
Поломавшийся локдаун: как Украина начинает выход из карантина
сегодня , 11:45 Поломавшийся локдаун: как Украина начинает выход из карантина
Михайло Дубинянський
Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
сегодня , 08:40 Выходите из карантинной спячки: как вернуться к нормальной жизни
Ілля Кенігштейн