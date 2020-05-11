После ста дней паузы: в Шанхае открылся Диснейленд – жизнерадостные фото и видео

Китай постепенно выходит из строгого карантина: продолжают открываться развлекательные центры и парки. Так, после 107 дней закрытия, Диснейленд в Шанхае снова открыл свои двери для туристов.

Парк відчинили уперше з 25 січня, тобто 107 днів, він був закритим. Його роботу, як і багатьох інших об'єктів, припинили через спалах коронавірусу у Шанхаї, повідомляє Associated Press.

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Робота Діснейленду у Шанхаї вже не нагадує ту, якою вона була до коронавірусу. Тепер потрапити на територію парку можна лише за попереднім бронюванням у масці і після температурного скринінгу. Однак, люди тішаться і з того, сподіваючись на відродження туристичної індустрії.

Ми сподіваємося, що сьогоднішнє відкриття стане маяком світла в усьому світі, що дає надію і натхнення всім,

– заявив президент Діснейленду у Шанхаї Джо Шотт.

Дивіться відео з відкриття Діснейленду у Шанхаї

Туристи, які вже встигли потрапити до відкритого парку розваг, діляться своїми світлинами у соцмережах.

Відтепер відвідувачам призначають час для входу, кількість гостей буде обмежена однією третиною від звичного для парку навантаження. Пересуватися усередині парку можна на спеціальних автомобілях, однак відтепер у них можуть їздити лише члени однієї родини.

Яка ситуація в Китаї із коронавірусом?

Значно краща, ніж раніше, проте тривожні дзвоники все ж є. Останні тижні Китай значно послабив карантин, однак де-не-де фіксують випадки. Наприклад, 11 травня в Ухані зафіксували аж 5 нових випадків – вперше від початку квітня. За вихідні в провінції Цзілінь, недалеко від кордону з Росією і Північною Кореєю, зареєстровано 11 нових випадків.

Загалом, станом на 11 травня Китай на 11 місці у світі за кількістю підтверджених випадків – понад 84 тисячі, 4 637 осіб померли, а більшість – 79 167 – одужали.