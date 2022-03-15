Фото спасателей опубликовал политик Алексей Гончаренко. Он выразил им благодарность от каждого украинца.
Внимание В Киеве оккупанты обстреляли еще две многоэтажки: 2 погибших – ужасные фото разрушений
Несмотря на постоянные атаки врага, они продолжают делать свою работу. Прошлая ночь в Киеве была неспокойной: под утро враг обстрелял жилые массивы города. В результате повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро.
Спасатели после тяжелой ночи в Киеве / Фото телеграмм Алексея Гончаренко
Разрушенная обстрелами россиян столичная многоэтажка / Фото телеграмм Гончаренко
Гончаренко также опубликовал видео последствий обстрела оккупанта в Святошинском районе.
Пострадали две жилые многоэтажки. Спасители на месте. Предварительно один погибший,
– написал политик.
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