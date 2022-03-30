Депутат Госдумы России Михаил Делягин опубликовал в своем канале опрос о ядерном ударе по Азербайджану.
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Россия угрожает Азербайджану
Представитель государства-агрессора осмелился спросить, "считают ли люди правомерным применение ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с агрессией страны, вызванной убежденностю о бессилии России, ресурсы которой отвлечены на Украину".
Кроме того, Делягин назвал Азербайджан "турецким прокси" и призвал "наказать" его за действия в Нагорном Карабахе.
Азербайджан в ответ объявил Делягина в международный розыск. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на генпрокуратуру страны.
Опрос Делягина / Скриншот из телеграма
Напомним, на днях в Баку выступили с требованием к России вывести остатки войск Армении с территории Азербайджана. А также не использовать название "Нагорный Карабах".
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