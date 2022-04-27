Эту трагическую историю с разрешения родителей девушки рассказала журналистам психолог Александра Квитко. Она сейчас работает на горячей линии омбудсменки для оказания психологической помощи.

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Нужно принять своего ребенка

По словам Александры, ребенка решила оставить семья девушки. Они решились на это, потому что врачи предупредили: если сейчас сделать аборт, пострадавшая, вероятно, не сможет больше иметь детей.

Поэтому 14-летней предстоит долгий путь анализа пережитого. Прежде всего психолог помогает девушке принять этого ребенка.

Однако это не единственная трагическая история. В общей сложности Квитко работает с 5 беременными девушками, которые забеременели после изнасилования российскими солдатами. Им всем от 14 до 18 лет.

Есть случаи принудительной беременности

По состоянию на 25 апреля на горячую линию омбудсменки сообщили о 101 случае сексуальных преступлений. Речь идет о случаях, ранее случившихся на недавно освобожденных от врага территориях.

Самый молодой из этих пострадавших только 10 лет. Однако уже установлено, что от сексуального насилия от россиян страдали не только дети, но даже мужчины.

Часто насилуют девушек 14, 15, 16 лет. После войны в Украине будет много беременных подростков,

– сказала психолог.

Также об этом рассказала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова. По ее словам, сейчас уже известно о 12 случаях принудительной беременности среди изнасилованных. Но их точно гораздо больше – лишь малый процент пострадавших готов рассказывать о том, что с ними произошло.

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