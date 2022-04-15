Ранее Европейский Союз впервые запретил российский уголь (с четырехмесячным переходным периодом для сворачивания текущих заказов). И теперь, вероятно, введет запрет на российскую нефть.

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Но журналисты сообщают, что нефтяное эмбарго вынесут к обсуждению не ранее чем после финального тура выборов во Франции, который состоится уже 24 апреля.

Почему ЕС хочет дождаться конца выборов во Франции

Таким образом в ЕС надеются, что скачок цен на топливо не добавит новые тезисы к популистской риторике пророссийского кандидата – Марин Ле Пен и не навредит шансам действующего президента Франции Эммануэля Макрона на переизбрание.

Впрочем, сроки принятия эмбарго на нефть тоже важны, поскольку Россия готовит новое наступление на Востоке Украины.

Скорее всего, Евросоюз одобрит нефтяное эмбарго

Официальные лица и дипломаты, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что растет ощущение того, что запад примет решение об эмбарго даже при отсутствии так называемого нового "триггера", как вот зверства российской армии в Буче.

Комиссия и члены ЕС ловко уклонялись от определения красных линий, которые вызвали бы ответные санкции после того, как Россия напала на Украину. Я ожидаю, что ЕС будет уклоняться от определения триггеров, поскольку эскалация со стороны России на Востоке Украины и разоблачения из Бучи и других мест продолжают придавать импульс усилению европейской позиции. Крупные катастрофы, развернутся, просто придадут дополнительный импульс реакции ЕС,

– сказал директор консалтинговой компании Eurasia Group Эмре Пекер.

Вероятно, эмбарго на нефть тоже не сразу вступит в силу

Отметим, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европейский Союз, обеспечивая блок четвертью своего импорта нефти и нефтепродуктов в 2020 году.

Германия, которая является лидером блока, сильно зависит от российской нефти и газа и является ключевой страной, которая противостоит быстрому, универсальному и одновременному нефтяному эмбарго в масштабах всего ЕС.

Германия получает 34% своей нефти из России. Поэтому сейчас ключевая задача страны найти альтернативных поставщиков. К слову, именно по этим же причинам эмбарго на российский уголь имеет такой долгий переходный период и вступит в силу в августе 2022 года.

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