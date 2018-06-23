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После оценки деятельности НАБУ международные эксперты предоставили 47 рекомендаций: детали

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НАБУ
НАБУ / adiosvoboda.org

Пока на высшем государственном уровне происходили баталии за государственных аудиторов, независимые международные эксперты провели собственную оценку деятельности НАБУ. Не в собственных политических интересах, а для того, чтобы определить, насколько результативное, эффективное и независимое бюро.

Об этом в своем блоге "Антикоррупционный майдан" рассказала Александра Дрик.

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"Если есть там проблемы, то насколько серьезные и какое имеют влияние? Насколько качественно и эффективно организован процесс? Есть ли признаки политических, коррупционных или других воздействий?" – рассказала Дрик.

Также она добавила, что эксперты не обнаружили признаков внешнего вмешательства в работу НАБУ, ненадлежащего внутреннего административного давления или неправомерного вмешательства в отдельные производства.

Эксперты также отметили значительные результаты в расследованиях, которые НАБУ удалось продемонстрировать за короткое время своего существования. Они предоставили целых 47 рекомендаций для того, чтобы сделать работу органа еще более эффективной и результативной,
– отметила журналистка.

По ее словам, все рекомендации можно условно разделить на два блока: внутренние, которые требуют действий самого НАБУ, и внешние, которые требуют решений от других государственных органов, действия или бездействие которых существенно влияют на способность органа выполнять свои задачи.

Видео полного выпуска видеоблога Александры Дрик "Антикоррупционный майдан" за 23 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция НАБУ Видеоблоги
Источник: 24 канал
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