После перезагрузки власти мы будем двигаться в Европу быстрее, – Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко использует возможность общения с партнерами Украины еще до выборов, потому что уверена, что новой власти будет надо действовать сразу, не тратя времени.

Об этом заявила в интервью DW во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Юлия Тимошенко

Украину ожидает перезагрузка власти. В Украине будет новый президент. И наша команда имеет возможность во время этой Мюнхенской конференции пообщаться с ключевыми лидерами, чтобы сформировать видение, как действовать после президентских выборов в Украине,

– отметила Тимошенко.

Она пожалела, что действующая власть только декларирует свое желание вступить в ЕС и НАТО, но не осуществляет необходимые для этого реформы.

"В мире воспринимают Украину как самое коррумпированное государство Европы. Мы занимаем последнее место по уровню доходов граждан. Сейчас во время избирательной кампании вся страна говорит о массовом подкупе голосов командой действующего президента, и даже тысячу гривен, которую раздают, назвали именем президента", – сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко подчеркнула, что Украине нужны глубокие, реальные изменения на основе ценностей ЕС и НАТО, к которым украинцы действительно стремятся присоединиться. Именно этого, по ее словам, граждане ждут от новой власти.