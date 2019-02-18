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      После перезагрузки власти мы будем двигаться в Европу быстрее, – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / dw.com

      Юлия Тимошенко использует возможность общения с партнерами Украины еще до выборов, потому что уверена, что новой власти будет надо действовать сразу, не тратя времени.

      Об этом заявила в интервью DW во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Юлия Тимошенко

      Украину ожидает перезагрузка власти. В Украине будет новый президент. И наша команда имеет возможность во время этой Мюнхенской конференции пообщаться с ключевыми лидерами, чтобы сформировать видение, как действовать после президентских выборов в Украине,
      – отметила Тимошенко.

      Она пожалела, что действующая власть только декларирует свое желание вступить в ЕС и НАТО, но не осуществляет необходимые для этого реформы.

      "В мире воспринимают Украину как самое коррумпированное государство Европы. Мы занимаем последнее место по уровню доходов граждан. Сейчас во время избирательной кампании вся страна говорит о массовом подкупе голосов командой действующего президента, и даже тысячу гривен, которую раздают, назвали именем президента", – сказала лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко подчеркнула, что Украине нужны глубокие, реальные изменения на основе ценностей ЕС и НАТО, к которым украинцы действительно стремятся присоединиться. Именно этого, по ее словам, граждане ждут от новой власти.

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости НАТО
      Источник: 24 Канал
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