Тяжелое видео, в котором он рассказывает об убийствах "асвабадителей" наших воинов и гражданского населения, пытках людей, опубликовала Ирина Геращенко.

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Она отметила, что Сергей, как тысячи членов нашей команды, вошел в ряды терробороны, защищать родной город.

Вечная память всем погибшим украинцам, Героям, павшим в борьбе с оккупантом и мирным жителям, подло расстрелянным рашистами. Враг должен быть уничтожен,

– заявила Ирина Геращенко.

Сергею Пономаренко было 46 лет, погиб депутат вчера, 27 февраля.

Известно, что он прошел славный путь воина-защитника, с 2014 защищая страну от врага в Донецкой и Луганской областях.

Это уже вторая смерть на Харьковщине. В боях за Харьков погиб также депутат Богодуховского горсовета Сергей Глущенко.

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