Депутат Ярослав Железняк отметил, что повестка дня будет без резонансных вопросов. Он добавил, что никто не будет собирать народных избранников на рекордные явки.

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Что будут рассматривать

Вторник:

  • постановления об отмене голосования за законопроект №5600 и многие экономические вопросы,
  • расширение списка объектов для приватизации – №5397,
  • отмена моратория на открытие дел по банкротству – №4220,
  • Закон о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – №5865,
  • налоговый закон относительно Дии City – №5376.

Среда:

  • уголовная ответственность за незаконное опасное строительство – №5877,
  • назначение членов Нацсовета по вопросам телевидения и радио,
  • отмена обязательных лицензионных марок на аудиовизуальные продукты – №3474,
  • льготы для индустриальных парков – №5688, №5689,
  • уменьшение пенсионного сбора с ювелирки – №4614,
  • закон о кредитных союзах – №5125

Четверг:

  • Стимулы для виноградарства – №2064,
  • антитабачный законопроект – №4358,
  • распределение в местные бюджеты акциза по розничной продаже табака – №5719,
  • уменьшение налогообложения игорного бизнеса – №2713-д.

Пятница:

  • Законопроект относительно спорта ветеранов – №5526,
  • е-билет в общественном транспорте – №5705.

Возможны внеочередные заседания

Железняк отметил, что во вторник может быть внеочередное заседание по медицинским законам. Речь идет о продлении медреформы – законопроект №6306, трансплантации – №5831, "автономизации" государственных медучреждений – №5873, а также адаптации фармацевтического рынка к стандартам ЕС – №5547

Также существует возможность внеочередного заседания в четверг.