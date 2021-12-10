Депутат Ярослав Железняк отметил, что повестка дня будет без резонансных вопросов. Он добавил, что никто не будет собирать народных избранников на рекордные явки.
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Что будут рассматривать
Вторник:
- постановления об отмене голосования за законопроект №5600 и многие экономические вопросы,
- расширение списка объектов для приватизации – №5397,
- отмена моратория на открытие дел по банкротству – №4220,
- Закон о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – №5865,
- налоговый закон относительно Дии City – №5376.
Среда:
- уголовная ответственность за незаконное опасное строительство – №5877,
- назначение членов Нацсовета по вопросам телевидения и радио,
- отмена обязательных лицензионных марок на аудиовизуальные продукты – №3474,
- льготы для индустриальных парков – №5688, №5689,
- уменьшение пенсионного сбора с ювелирки – №4614,
- закон о кредитных союзах – №5125
Четверг:
- Стимулы для виноградарства – №2064,
- антитабачный законопроект – №4358,
- распределение в местные бюджеты акциза по розничной продаже табака – №5719,
- уменьшение налогообложения игорного бизнеса – №2713-д.
Пятница:
- Законопроект относительно спорта ветеранов – №5526,
- е-билет в общественном транспорте – №5705.
Возможны внеочередные заседания
Железняк отметил, что во вторник может быть внеочередное заседание по медицинским законам. Речь идет о продлении медреформы – законопроект №6306, трансплантации – №5831, "автономизации" государственных медучреждений – №5873, а также адаптации фармацевтического рынка к стандартам ЕС – №5547
Также существует возможность внеочередного заседания в четверг.