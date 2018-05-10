Последние дни правления Адольфа Гитлера

Страх. Свадьба. Самоубийство. Последние часи главного идеолога нацизма Адольфа Гитлера.

Берлин уже тогда превратился в ловушку. Мир "завоевателя Европы" замкнулся в нескольких десятков комнатах подземного бункера, в котором пришлось прятаться от бомбардировок авиации союзников.

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Адольф Гитлер был заложником собственных страхов и обдумывал только одно — как покончить жизнь самоубийством. Присоединиться же к своим солдатам боялся из-за страха попасть живым в руки врага.

Поражения на всех фронтах подкосили и без того слабое здоровье фюрера. В его осанке трудно было узнать того экспрессивного оратора, речи которого гипнотизировали миллионы и разожгли Вторую мировую. Из-за проблем с позвоночником он все больше времени проводил на диване. До 1945 года аптечка Гитлера насчитывала 80 медпрепаратов. Из-за болей в спине ему трудно было преодолевать самостоятельно расстояния длиннее 30 метров. К этому добавились провалы в памяти и депрессия.

Пока Гитлер в бункере ждал разрыва блокады армией генерала Венка, войска маршала Жукова подошли к окраинам Берлина и оказались в 17 километрах от бункера. Полной неожиданностью для фюрера стали взрывы снарядов, которые впервые прозвучали возле рейхканцелярии. Военные до сих пор скрывали от него стремительный прорыв Красной армии, надеясь контратаках отбросить советские войска. Соотношение сил было не равным — 1 к 3 не в пользу нацистов.

Атмосфера в фюрербункере ухудшалась с каждым днем. Тяжелый и затхлый воздух от обуви и туалетов усиливал общее угнетение.

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Стать утешением для Адольфа Гитлера пыталась Ева Браун. На 26 лет моложе фюрера, бывший фотограф нацистской партии, женщина в бункере появилась без разрешения.

Лишь перед смертью женщина получила то, чего хотела. В ночь на 29 апреля в фюрерском подземелье провели церемонию венчания. Ева Браун стала официальной женой Адольфа Гитлера. После бракосочетания Гитлер на несколько часов уединился, чтобы составить завещание и написать несколько писем.

Утром 30 апреля фюрера предупреждают, что бункер могут захватить в любой момент. Советские войска находятся в 200 метрах от рейхканцелярии. Из-за плотного обстрела Гитлер не может подняться вверх, чтобы подышать свежим воздухом. Своему адъютанту Отто Гюнше он поручает найти несколько канистр с бензином, чтобы сжечь себя и новоиспеченную жену.

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Около часа дня Гитлер и Ева Браун сели за стол на короткий обед. Далее была попытка прощания со всеми, кто оставался в бункере, а затем — уединение в кабинете. Около 15:30 оттуда прозвучал выстрел. Тела вынесли в коврах в сад Рейхсканцелярии.

Через сутки фюрербункер захватили советские солдаты. Во дворе Рейхсканцелярии они нашли два трупа — мужчины и женщины. Гитлера идентифицировали по зубных протезах. Для этого специально выискивали его персонального ортодонта.

После войны останки фюрера 8 раз хоронили на территориях советских военных баз. А зубные протезы отправили в качестве доказательства в Москву. Там они находятся по сей день.