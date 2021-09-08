Говорится о летней резиденции королевской семьи и охотничьем домике. Эту собственность в 1947 году передали государству после прихода к власти коммунистов.
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Суд отказался вернуть имения последнему правящему монарху Болгарии
Европейский суд по правам человека во вторник (7 сентября – 24 канал) принял решение о том, что последний правящий монарх Болгарии Симеон II Борисов Саксен-Кобург-Готский и его сестра Мария-Луиза Борисова Хробок, не будут иметь в собственности охотничий домик и летнюю резиденцию,
– говорится в сообщении.
Суд заявил, что причина такого отклонения иска – Болгария не обязана "возвращать имущество, переданное им в их ратификацию". Такое решение приняли в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.
Однако суд решил, что страна должна будет оплатить истцу 5 тысяч евро за возмещение расходов.
Что известно о деле с передачей имений последнему монарху Болгарии
- Симеон II был болгарским царем с 6 до 9 лет. В 2001 – 2005 годах в возрасте 64 – 68 лет работал в должности премьер-министра в уже современной посткоммунистической Болгарии.
- Царь Симеон II и его сестра Мария-Луиза Борисова Хробок требовали вернуть им прежнюю собственность короны после того, как в 1998 году установили, что предыдущая передача (1947 года) противоречит праву собственности.
- Стоит отметить, что Симеон II выиграл другое царское имущество в болгарских судах. К примеру, он отсудил дворец Врана в Софии.
- Однако иски касательно летней резиденции Ситняково в горах Рила и охотничьего домика Сарагьйол суд отклонил.