Об этом издание пишет со ссылкой на слова мэра Тального Василия Сидько. Уже 18 октября власти будут искать кран, который смог бы поднять часть скульптуры весом 5 тонн.

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Памятник Дубковецкому демонтируют

Сам памятник будут разбирать по частям. После демонтажа его снова соберут на кладбище села Здобуток, где похоронен Дубковецкий,

– отметил Сидько.

Он напомнил, что решение о демонтаже городской совет принял несколько месяцев назад. Но после этого возникли трудности с поиском специалистов и архитекторов, которые могут демонтировать памятник, не повредив его. Организацию, которая сможет это сделать, нашли в Черкассах.

Мэр Тального также рассказал, что монумент состоит из каменной и бронзовой частей. Их нужно снять аккуратно, не повредив. Ситуацию осложняет отсутствие подъезда для крана.

Сначала власти не хотели демонтировать монумент

Памятник дважды герою социалистического труда Федору Дубковецкому установили на месте монумента Богдану Хмельницкому.

В декабре 2020 года городские власти отказались его демонтировать. Однако впоследствии Черкасская прокуратура возбудила производство по статье об изготовлении коммунистической и нацистской символики. Тогда депутаты согласились перенести памятник с центральной части города на кладбище, где похоронен Дубковецкий.