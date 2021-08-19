Симантов решил остаться в Кабуле и ухаживать за единственной в стране синагогой. В ней мужчина и живет.

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Еврей был готов выехать в Израиль

Эвакуацией Забулона Симантова готовы были заняться в Стамбульском альянсе раввинов исламских государств. Мужчина согласился покинуть Афганистан еще до прихода "Талибана" в Кабул и переехать в Израиль, где проживает его семья. Однако прежде чем покинуть страну, мужчина хотел погасить все свои долги, но денег у него не хватало. Поэтому Симантов просил их в альянсе. Там ему отказали.

Это решение объяснил израильско-американский предприниматель Моти Кахана, который является одним из тех, кто помогает в эвакуации. Он заявил, что занимается только спасением евреев, а не деньгами.

Я не плачу евреям, чтобы спасти им собственную жизнь. Я здесь, чтобы помочь,

– заявил предприниматель.

Такую же позицию озвучил и глава Стамбульского альянса Мэнди Читрик. Поэтому Симантов решил не покидать территорию Афганистана, а остаться.

Реакция талибов на историю Симантова

Представитель талибов Сухайл Шахин прокомментировал историю последнего еврея Афганистана. Он заявил, что новая власть не повредит религиозным меньшинствам, в том числе и Забулону Симантову. Также спикер добавил, что в стране кроме мусульман и одного еврея проживают индуисты и сикхи. Им тоже, по словам Шахина, препятствовать никто не будет.

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Как Симантов стал последним евреем Афганистана

До 2005 года в Афганистане жили только двое иудеев – Забулон Симантов и Ицхак Леви. Другие же давно покинули страну, в частности семья Симантова.

Двое евреев были непримиримыми врагами и постоянно доносили друг на друга. Это надоело талибам, которые тогда были у власти, из-за чего в 1998 году обоих посадили.

После смерти Леви Симантов остался единственным евреем на территории Афганистана.