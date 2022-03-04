Французский военный корреспондент и документалист Патрик Шовель сравнил войну на Украине с войной в Чечне. Он имеет более чем полное на это право, ведь уже 50 лет работает в горячих точках по всему миру, является автором репортажей с 34 войн, 7 раз получал ранения.

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"В последний раз видел такое в Чечне"

Так вот, Шовель без раздумий назвал российского диктатора Путина безумным – потому что он рискует начать третью мировую. Что касается Чечни – по словам журналиста, война в Украине куда более масштабная. В разы.

Мы являемся свидетелями преступления и единственное наше оружие – это пресса, чтобы показать плохие вещи, которые сейчас происходят. В последний раз я видел такое в Грозном, в Чечне, когда россияне пришли туда. Такой же сценарий сейчас в Украине, но масштабы войны в разы больше,

– сказал Шовель.

Он напомнил, что в Чечне россияне также бомбили гражданских. И все объяснения действий России базировались на огромной лжи: "То, что говорит Путин – неправда, это просто какой-то бред".