Поскольку украинские герои ликвидировали тысячи российских оккупантов, а ехать умирать в Украину мало кто спешит, враг привлекает к боевым действиям наемников частных военных компаний. Враг до сих пор не понял, что у перехода через украинскую границу с оружием в руках есть только один финал.

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"Вагнеровцы" уже гибнут в Украине

Жетоны российских оккупантов свидетельствуют о том, что некоторые "вагнеровцы" уже пополнили ряды тысяч ликвидированных врагов. "Командировка" в Украину с оружием в руках таким образом завершится для каждого, кто воевал на стороне агрессора.

Украинская разведка также сообщает, что ООН установила, что действия "Вагнера" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности.