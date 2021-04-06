Коррупционные схемы Игоря Коломойского связаны с нелегальной продажей газа, электроэнергии и угля. На последней крупной схеме он присвоил себе почти 400 миллионов гривен. В этом ему помогли давние друзья.

Против олигарха Игоря Коломойского правительство США ввело персональные санкции, оно потеряло влияние на президента. Его окружению объявили подозрения, а Александра Дубинского даже исключили из "Слуги народа".

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Коломойский контролировал "Центрэнерго"

Олигарха подвинули от схем на государственной компании "Центрэнерго". Летом 2019 года Коломойский торжественно вернулся в Украину и взялся завоевывать звание "олигарха №1".

Коломойский взял под контроль государственное предприятие "Центрэнерго" – мощный государственный производитель электричества. Туда назначили лояльный к олигарху менеджмент. Это предприятие хоть и государственное, но имеет многомиллиардный бюджет.

Как работала коррупционная схема

Больше полутора лет олигарх зарабатывал сразу на нескольких направлениях. Он дешево покупал у "Центрэнерго" электричество и перепродавал дороже. Между тем на само предприятие дорого продавал российский уголь. Также он с наценкой перепродавал газ из полугосударственной Укрнафты.

Почти все, что покупало или продавало "Центрэнерго", шло через фирмы, связанные с олигархом: электричество, уголь, газ и даже охрану. Государственное предприятие стало настолько ценным для Коломойского, что его офис спрятали в лесу под Киевом, окружили колючей проволокой, противотанковыми "ежами" и охраной.

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Украинская власть наконец полностью сменила лояльное к олигарху руководство "Центрэнерго". Однако там успели внедрить последнюю крупную схему. Этот дембельский аккорд может принести олигарху 370 миллионов. В целом на "Центрэнерго" Коломойскому удалось незаконно получить свыше 3 миллиардов гривен.

Последняя схема действовала по старому плану. Она связана не с российским, а украинским углем, который добывают наши госшахты. "Центрэнерго" начало покупать его не напрямую у государственных шахт, а через негосударственную фирму-посредника.

Подставная компания-посредник

На месте юридической регистрации фирмы расположена парикмахерская. Это указывает на то, что угольный посредник зарегистрирован в салоне красоты. Формальная владелица компании, которая не просто стала поставщиком угля на "Центрэнерго", но и сумела перевести на себя поставки с государственных шахт, живет в Черкассах.



Здание в Киеве, где зарегистрирована номинальная компания / Фото Bihus.Info

Никаким официальным бизнесом, тем более таким специализированным, как торговля углем, девушка раньше не занималась. Ее зовут Анастасия Ермолович, ей 27 лет. В фейсбуке она продает картины, которые рисует.

Что связывает Ермоловича и Коломойского

Однако контракты с госшахтами – реальные. Фирма только появилась и сразу получила сотни миллионов гривен от "Центрэнерго". Очевидно, что Ермолович и ее "компанией" просто кто-то прикрылся. Ее родители давно работают в бизнесах партнеров Игоря Коломойского.



Страница Анастасии Ермолович в фейсбуке / Скриншот из видео

Например, мать Ермолович руководит фирмой, среди владельцев которой непубличные партнеры Коломойского: Геннадий Боголюбов, Игорь Палица и Михаил Киперман. Партнеры они в нефтеперерабатывающем и "оружейном" активах.



Как мать Ермолович причастна к Коломойскому / Схема Bihus.Info

В то же время ее отец раньше тоже работал на фирме партнеров Коломойского, а теперь возглавляет другую компанию из пула Киперманов. Родители девушки – менеджеры окружения Игоря Коломойского.



Как отец Ермолович причастен к Коломойскому / Схема Bihus.Info

Сколько Коломойскому удалось украсть

Схема стартовала с начала 2021 года и просуществовала 2 месяца. За это время фирма поставила "Центрэнерго" 400 тысяч тонн угля и получила от госкомпании 650 миллионов гривен. В среднем ее компания покупала уголь у шахт по 1 200 гривен за тонну, а продавала – по 1 640 гривен.

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Компания на 400 тысячах тонн могла заработать примерно 120 миллионов всего за 2 месяца 2021 года, а это – 2 миллиона гривен, 50 долларов в минуту. Эта прибыль будет 120 миллионов гривен, если заплатить госшахтам хотя бы эти 1 200 за тонну. Если у "Центрэнерго" деньги брать, а шахтам их не отдавать, то прибыли существенно растут.

Долги Коломойского

В Министерстве энергетики и в "Центрэнерго" сообщают, что фирма Ермолович не рассчиталась с госшахтами. Долг составляет примерно 250 миллионов гривен.

• Электричество

Это не первый раз, когда фирмы окружения Коломойского перекладывали в свои карманы деньги государственного предприятия. За те более чем полтора года, пока "Центрэнерго" было под контролем Коломойского, электричество доставалось трейдеру олигарха по заниженным ценам.

Он заработал на этом где-то полтора миллиарда гривен заработка. Трейдер олигарха до сих пор не полностью заплатил "Центрэнерго" за электричество. Долг оценивают в 725 миллионов.

• Газ

Также частный трейдер Коломойского дешево покупал газ полугосударственной Укрнафты и перепродавал его с наценкой в 30 – 60% "Центрэнерго". Так ему удалось приватизировать еще минимум полмиллиарда гривен.

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• Уголь

Компании олигарха также перепродавали российский уголь. На этом Коломойский заработал примерно 500 миллионов, а теперь еще и 120 миллионов заработка фирмы Ермолович и 250 миллионов долга на перепродаже угля госшахт. В целом это более 3,5 миллиардов гривен.

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