Россияне совершают в Украине немыслимые зверства. За это они будут отвечать перед законом.
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Все самое тяжелое – убийства граждан, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Последствия для России – катастрофические во всех юрисдикциях,
– подчеркнул советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Он добавил, что все эти факты уже задокументированы.
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