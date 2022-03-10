Обстрелы Харькова начались около 22 часов. Оккупанты били по многоэтажкам, частным домам, ТРЦ и другим объектам.

Стоит отметить, что спасатели из Днепра и Полтавы приехали в Харьков, чтобы разбирать завалы и искать погибших.

В результате этих обстрелов многие дома разрушены. Спасателям пришлось ликвидировать пожары. Теперь они разбирают завалы, где могут находиться люди.



Последствия обстрелов в Харьковской области / Фото t.me/truexanewsua



Последствия обстрелов в Харьковской области / Фото t.me/truexanewsua



Последствия обстрелов в Харьковской области / Фото t.me/truexanewsua

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