За год полномасштабной войны поселок, который был популярным в Украине курортом, опустел. После обстрелов и ракетных ударов там не осталось ни одного человека, царит тишина, пустота и разрушение.

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Остались только бездомные животные

Среди безлюдных руин бегают лишь множество бездомных собак, среди которых много щенков. С голоду они не пугаются шума редко проезжающих мимо машин и незнакомых людей. Напротив – с надеждой стаями встречают каждого.

Ведь с отъездом людей в Затоке не осталось ни одного магазина.

Вот аквапарк, уже аквапарк открыт абсолютно. Апокалипсис. Здесь никого нет, никто не живет. Вы хотели бы знать, как будет в апокалипсис? Вот так вот: собаки будут, только собаки. Людей не будет,

– прокомментировал автор видео.

Кто кормит животных – неизвестно, как и неизвестно, занимается ли этим вообще кто-нибудь.

Как сегодня выглядит Затока: видео

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