Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сообщил, что Европейский Союз удовлетворен темпами реформ в нашей стране. Особенно в Европе отметили прогресс Украины в борьбе с коррупцией и реформации судебной системы.

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Прогресс Украины и оценка результатов

По словам Маасикаса, Украина наконец-то выполнила рекомендацию ЕС и назначила главу антикоррупционной прокуратуры, что получило одобрительные отзывы. В Евросоюзе считают, что в реформе судебной системы и борьбе с коррупцией темпы изменений вполне удовлетворительны.

Также Маасикас отметил, что к запуску готов и процесс отбора нового главы НАБУ, есть положительные новости о поиске нового главы агентства по возвращению активов.

В Высший совет правосудия назначены Маселко и Мороз – высокоуважаемые юристы, которых уважает очень активное и придирчивое украинское антикоррупционное сообщество. Это очень положительное событие,

– заявил Маасикас.

Посол ЕС в Украине подчеркнул, что Евросоюз должен оценить прогресс Украины в семи приоритетных областях реформ. Это было условием предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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