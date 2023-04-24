Политолог Петр Олещук рассказал 24 Каналу, что до сих пор официальная позиция Китая не давала повода сомневаться в поддержке суверенитета Украины. Более того, как возможный посредник в российско-украинской войне, Китай должен уважать суверенитет Украины.

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Китай всегда делал неоднозначные заявления

С момента провозглашения независимости Китай ни разу не ставил под сомнение суверенитет Украины. С 1992 г. в Украине работает посольство Китая. Он отметил, что официальные лица Китая всегда отличались неоднозначными заявлениями, в которых каждая из сторон могла найти что-нибудь положительное для себя.

"Если мы дождемся официальных комментариев от Пекина, то они будут максимально завуалированы и отвлечены. Китай продолжает претендовать на роль посредника в урегулировании российско-украинской войны – для этого они и предлагают свой мирный план. Как можно претендовать на статус посредника, если ты не признаешь субъектность одной из сторон войны – это абсурд", – отметил Олещук.

Россиянам следует насторожиться

Политолог также прокомментировал заявление посла по Крыму. Он вспомнил, что недавно Китай изменил свою топонимическую политику по наименованию ряда российских территорий китайским строем. В частности, речь идет о ряде территорий России на Дальнем Востоке.

"И это не случайно. Китай ничего не делает случайно. Это такой образ мышления: если что-то когда-то было китайским, то оно продолжает таким быть таким и сейчас. Поэтому, на месте россиян я бы сильно не радовался. Если сейчас Китай не подвергает сомнению принадлежность некоторых российских территорий, это только потому, что они отложили этот вопрос на потом", – добавил Олещук.

Скандальные заявления китайского посла