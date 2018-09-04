Посол рассказал, почему Германия не продает Украине оружие

По словам Андрея Мельника, посла Украины в Германии, поставки оружия могут поставить под угрозу "нейтральность" Германии.

Об этом дипломат заявил в разговоре с "Европейской правдой".

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Главный политический аргумент такой: Германия играет важную политическую роль в урегулировании конфликта. И если будут поставки оружия, то это может поставить под угрозу ее нейтральность,

– заявил Андрей Мельник.

В то же время посол сообщил, что не считает Германию нейтральной из-за ее роли в Минском процессе.

"Многие в Берлине опасаются, что россияне используют поставки вооружения как повод поставить под сомнение роль немцев как посредника, как модератора переговоров с РФ. И когда мы поднимаем этот вопрос, то первый и единственный аргумент, который слышим в ответ: "Вот мы сейчас это сделаем, а россияне завтра скажут – ну все, тогда мы выходим из Минского процесса. Зачем это вам?" – добавил дипломат.

По словам Мельника, нейтральность Германии также не мешает лечить украинских военных или пополнять трастовые фонды НАТО для Украины, которые идут на укрепление украинских вооруженных сил.

Ранее в Берлине сделали заявление о дальнейшей судьбе "Минска".