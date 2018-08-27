Посол Украины в США рассказал о поддержке кандидатов в президенты Вашингтоном

По словам Валерия Чалого, власти США не оказывают финансовой или личной поддержки ни одному из кандидатов в президенты Украины. В то же время посол допускает проведение встреч представителей США с кандидатами.

Об этом Чалый заявил во время заседания в пресс-клубе, сообщает РБК-Украина.

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"Я знаю, что никакой личной поддержки одного из кандидатов в президенты Украины властями США не предоставляется. Думаю, прямой финансовой поддержки не будет. А вот некоторые встречи возможны. На сегодня, я вам скажу, я не вижу сейчас более последовательной особы, чем Порошенко" , – сказал Чалый.

Напомним, 21 августа было опубликовано интервью Юрия Луценко, где он заявил, что Порошенко точно будет баллотироваться на второй президентский срок.