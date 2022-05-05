Об этом сообщает издание "Укринформ". Напомним, в связи с военным вторжением России в Украину посольство Канады переместилось в соседнюю Польшу. В настоящее время Канадское дипломатическое представительство работает в Варшаве и Кракове.

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По словам министра иностранных дел Мелани Жоли, Канада стремится возобновить дипломатическое присутствие в Украине. Однако она не указала дату, за которой откроется посольство, а также города. Напомним, что ранее учреждение функционировало в Киеве и Львове.

Наша цель – восстановить дипломатическое присутствие в Украине. Могу подтвердить, что Лариса Галадза, которая была нашим послом в Украине и сейчас находится на юге Польши, вернется,

– сообщила Жоли.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады на Украине Лариса Галадза находилась в Польше с начала войны России против Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 3 мая, в столицу Украины вернулось 32 дипломатических представительства. Сейчас украинские власти принимают меры для улучшения их охраны.

В частности, власти Канады запустили временную миграционную программу CUAET для украинцев, вынужденных покинуть Родину из-за полномасштабного вторжения России. Программа начала действовать 17 марта. Посредством этой программы украинцы смогут не просто находиться в Канаде до 3 лет, но и получить официальную работу.

Почему иностранные посольства возобновляют работу в Киеве во время войны

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский отметил, что решение возвращаться в столицу опирается на информацию западных разведок. В частности, Россия отказалась от идеи захвата Киева и сосредоточилась на оккупации Востока и Юга. Однако ситуация еще может измениться, а опасность сохраняется.

отметил, что решение возвращаться в столицу опирается на информацию западных разведок. В частности, Россия отказалась от идеи захвата Киева и сосредоточилась на оккупации Востока и Юга. Однако ситуация еще может измениться, а опасность сохраняется. Ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов заявил, что посольствам важно вернуться в Киев не только из соображений солидарности, но и учитывая важность непрерывности процесса решения вопросов двусторонних отношений, особенно конфиденциальных.

заявил, что посольствам важно вернуться в Киев не только из соображений солидарности, но и учитывая важность непрерывности процесса решения вопросов двусторонних отношений, особенно конфиденциальных. Глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко считает, что возвращение посольств в Киев хороший знак. Это сигнал, что западные партнеры уверовали в Украину как суверенное государство и в то, что со временем военным путем мы отобеем все оккупированные российскими войсками территории.

считает, что возвращение посольств в Киев хороший знак. Это сигнал, что западные партнеры уверовали в Украину как суверенное государство и в то, что со временем военным путем мы отобеем все оккупированные российскими войсками территории. Эксперт общественного движения "Все вместе!" Евгений Сависько уверен, что возвращение посольств в Киев свидетельствует о таких важных моментах, как уверенность в победе Украины в войне с Россией, столица Украины становится достаточно безопасным городом, жест поддержки украинского народа в этой войне и желание укрепить свои позиции и получить новые в современной Украине.

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