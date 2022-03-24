Посольство уже возобновило свою работу. Об этом сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.

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В штаб-квартире посольства в настоящее время работает заместитель посла. Однако сам посол приедет в Ужгород уже сегодня, 24 марта.

Важен шаг навстречу Украине. – глава МИД

Как отметил Корчок, посольство Словакии остается в Украине и будет продолжать работу из Ужгорода. Там будут работать те же люди, которые были эвакуированы из Киева.

Я считаю, что это важный шаг навстречу Украине,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что это тоже важный шаг для дипломатической службы. Потому что дипломаты будут помогать на месте, на границе.

"Они будут осуществлять дипломатическую деятельность и будут особо отчитываться о событиях в Украине", – добавил Корчок.

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