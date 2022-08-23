Предупреждение Госдепартамента США

В посольстве США в Киеве заявили, что россия планирует нарастить удары по гражданской инфраструктуре Украины в ближайшие дни. Якобы такой информацией владеет Госдепартамент США.

К теме Разведка США выяснила, что россия планирует ударить по гособъектам Украины в ближайшее время, – СМИ

Там просят своих граждан покинуть нашу страну, если это безопасно. При этом в ведомстве отметили, что россия постоянно обстреливает гражданскую инфраструктуру, что представляет угрозу для мирных жителей.

Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно,

– говорится в сообщении.

В посольстве США также добавили, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины "крайне нестабильная и условия могут ухудшиться без предупреждения". Так что гражданам США напомнили, что они должны сохранять бдительность.

Журналист Остап Ярыш отметил, что в последний раз подобное предупреждение о возможных ракетных ударах в посольстве США обнародовали 14 июля, после того как россия атаковала центр Винницы. Однако тогда граждан США призывали избегать больших скоплений людей и массовых событий.

Украинцев призывают быть осторожными

Недавно разведка США заявила, что россия готовит массированные ракетные удары по Украине в ближайшие дни. Речь идет о гражданской инфраструктуре и правительственных объектах.

На носу День независимости и Украина готовится к вероятным "подаркам" врага. Хотя угроза ракетных ударов по Украине сохраняется всегда, многие украинцы все же ими пренебрегают. Поэтому в эти дни всех граждан просят особенно избегать больших скоплений людей и не игнорировать воздушные тревоги.