В Варшаве на двух памятниках написали "Слава УПА": в посольстве Украины отреагировали

В Варшаве вандалы оставили надписи "Слава УПА" на двух памятниках / Матеуш Мжик / tvnwarszawa.pl
В Варшаве неизвестные нанесли красной краской надпись "Слава УПА" на двух памятниках. В украинском посольстве считают, что это может быть частью гибридной войны России, направленной на ухудшение отношений между Украиной и Польшей.
Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Польше.
популярные видео
Что известно об инциденте с надписями "Слава УПА" в Варшаве?
Первую надпись обнаружили 14 ноября на памятнике солдату 1-й армии Войска Польского в районе Муранув. Вторая появилась на монументе Героям Варшавского гетто возле Музея истории польских евреев POLIN.
В посольстве осудили осквернение памятников и призвали польские правоохранительные органы установить причастных к этому лиц и привлечь их к ответственности.
Дипломаты считают, что провокация направлена на то, чтобы посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать доверие между двумя народами и ослабить поддержку Украины.
По их словам, такие действия являются частью гибридной войны, которую Россия ведет в европейских странах, в частности в Польше.
Также в посольстве призвали украинцев не соглашаться на предложения заработать деньги за нанесение надписей, повреждение имущества или выполнение других незаконных заданий.
Давайте уважать законы страны пребывания, историческую память и достоинство друг друга. Украинско-польская солидарность – наша общая сила. Не позволяем врагу ее разрушать", – подчеркнули дипломаты.
В то же время польские СМИ сообщают, что за последнюю неделю в Варшаве, Гдине и Познани были повреждены еще 11 исторических памятников. Ранее аналогичные надписи "Слава УПА" обнаружили на трех монументах в Гдине.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии