Посольство России своим едким комментарием разрекламировало украинский фильм "Донбасс"

Посольство России в Австралии в традиционно едкой и пропагандистской для РФ манере прокомментировало украинский фильм авторства Сергея Лозницы "Донбасс", который накануне вышел на экраны австралийских кинотеатров.

Об этом свидетельствует Facebook-сообщение Посольства РФ в Австралии.

24 канал сообщал, что лента "Донбасс" вышла в прокат 18 октября. Она уже объездила международные кинофестивали в Европе и Канаде. Этот фильм Украина выдвинула на премию "Оскар" в номинации лучший иноязычный фильм.

В своем заявлении российские дипломаты констатировали, что фильм "Донбасс" "заранее удостоился восторженных отзывов в австралийской прессе", однако они с этим не согласны.

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Продукт С.В. Лозницы не может не вызвать отвращение своим демонстративным, и таким, что нагло выставляет на показ, откровенно расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях,

– отмечается в желчном заявлении российского дипломатического ведомства.

Авторы заявления также отметили, что им "трудно представить, что творится в душе человека, который с таким вкусом изображает жителей "Донецкой и Луганской народных республик" в виде уродливых, грубых, агрессивных и умственно неполноценных персонажей".

Кроме того, российским дипломатам показалось, что автор фильма "стремится оправдать постоянные бомбардировки и обстрелы Донбасса, в ходе которых страдает мирное население, включая детей". В этом контексте авторы заявления бросились сразу же выгораживать РФ, отмечая, что она "является инициатором минских соглашений", а "деятели подобные С.В. Лозницы только пытаются подлить масла в огонь войны".

Выпуск ангажированного, политизированного, направленного на разжигание межнациональной розни кинопродукта на фоне гуманитарных бедствий, от которых страдают реальные люди, является аморальным поступком,

– нервно завершили свое заявление российские дипломаты и выразили удивление, что "такое кино "поднято на щит" в Австралии.

О чем говорится в фильме "Донбасс"?

Это фильм авторства Сергея Лозницы без главного героя и сюжетной линии, где в центре внимания находятся территория и ее жители – это Донбасс после оккупации. Через художественный фильм режиссер транслирует на экране то, что действительно произошло с Донбассом. Упадок общества, в котором переплетаются трагические события с комической будничной жизнью сепаратистов, которая в реальности является пародией.



Фильм "Донбасс" состоит из 13-ти новелл, которые рассказывают о жизни в "Новороссии". Каждая история имеет документальное основание.